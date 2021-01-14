Единая лига ВТБ приступила к продаже

Единая лига ВТБ открыла голосование для отбора участников «Матч всех звезд». Болельщики смогут проголосовать до 25 января, а сам матч состоится 14 февраля в формате «Звезды России»—«Звезды мира».

Единая лига ВТБ подтвердила, что «Матч всех звезд», несмотря на коронавирусные ограничения, состоится. В четверг лига открыла голосование по выбору участников шоу. В ходе этого этапа болельщики смогут проголосовать за игроков на официальном сайте лиги или в социальной сети «ВКонтакте». Голосование продлится до 25 января.

По его итогам лига опубликует расширенный список кандидатов на участие в матче, состоящий из 66 игроков — по шесть баскетболистов из российских команд (три россиянина и три легионера) и по три баскетболиста из иностранных команд. На втором — формирование команд будет поручено журналистам крупнейших российских и зарубежных СМИ (с 26 января по 1 февраля). По итогам анкетирования журналистов лига опубликует окончательные списки участников «Матча всех звезд». Сама игра состоится 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене». Это будет пятый «Матч звезд» проводимый лигой. Первый, напомним, состоялся в 2017 году в Сочи, второй — в 2018 году в Санкт-Петербурге, в 2019 и 2020 годах он прошел в Москве.

Отметим, что проведение «Матча звезд» является важным проектом Единой лиги ВТБ. Были опасения, что в этом году, ввиду коронавирусных ограничений, шоу не состоится. Однако билеты на матч уже поступили в продажу. Другое дело, что раскупят их быстро. «В этом году для нас очень важно, чтобы традиционный "Матч всех звезд" стал не только ярким и запоминающимся, но и безопасным — как для зрителей, так и для его участников,— отметила гендиректор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.— В соответствии с требованиями Роспортебнадзора рассадка на арене будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, поэтому будет заполнено лишь 25% от всей арены».

Ограничения на продажу билетов на игру вызывают вопросы об окупаемости затрат на ее проведение.

Впрочем, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко полагает, что ей удастся выйти как минимум на уровень безубыточности.

«Есть компании, которые нам помогают,— заявил он ТАСС.— Есть компании, заключившие спонсорские контракты именно по "Матчу звезд". И мне кажется, на баскетбольном рынке в этом году мы будем одни, кто сумел провести "Матч звезд". Пока мы не говорим о цифрах и финансовые подсчеты будем делать после окончания, но в вынужденных условиях мы пытаемся оптимизировать расходы, и если не заработать, то хотя бы не потерять. Думаю, дебет с кредитом свести удастся». Отметим, что в прошлом году проведение «Матча звезд» принесло лиге более 17 млн рублей.

Арнольд Кабанов