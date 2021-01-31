В Москве сняли ограничения для общественного транспорта

В Москве отменили ограничения для общественного транспорта, введенные ранее из-за несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Метрополитен работает штатно, автобусы и электробусы начнут ходить по расписанию в ближайшее время.

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«Все станции метро работают штатно… Ограничения на движение маршрутов наземного транспорта снимаются. В течение 30 минут автобусы и электробусы будут работать в штатном режиме»,— приводит Telegram-канал дептранса Москвы сообщения Мосгортранса.

Ранее в Москве из-за протестных акций закрыли станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город», «Сухаревскую», «Красные ворота» и «Сокольники». Также была изменена работа наземного транспорта.

Протестные акции прошли сегодня, 31 января, во многих городах России. По оценке «ОВД-Инфо», задержано свыше 4,1 тыс. человек. Протестующие требуют отпустить Алексея Навального. Господина Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления. 18 января Химкинский суд вынес решение о задержании политика на 30 суток из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.