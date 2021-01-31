Склонял сокамерника к протесту

Дзержинский районный суд Волгограда назначил десять суток ареста местному координатору штаба Алексея Навального Евгению Кочегину за агитацию в спецприемнике для приговоренных к административному аресту. Суд признал, что, находясь под арестом, господин Кочегин призывал к участию в несанкционированном митинге. Координатора волгоградского штаба Навального осудили за день до акции 23 января за призывы к не согласованным с властями массовым мероприятиям. Адвокат намерен подать апелляционную жалобу на решение суда в понедельник, вину господин Кочегин не признает.

В минувшую пятницу Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение по административному делу в отношении координатора волгоградского штаба Алексея Навального Евгения Кочегина. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение порядка проведения публичного мероприятия»). Суд признал, что 25 января 2021 года Евгений Кочегин, «находясь в специальном приемнике УМВД России по Волгограду, осуществил предварительную агитацию лиц, подвергнутых административному аресту, к участию в несанкционированном массовом публичном мероприятии в форме митинга».

Господин Кочегин на судебном заседании не признал вину, тем не менее районный суд приговорил его к десяти суткам ареста.

Суд проходил 29 января, в день, когда Евгений Кочегин вышел на свободу после отбывания срока ареста по приговору, вынесенному 22 января, за день до всероссийской акции в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального. Его задержали полицейские на выходе из спецприемника.

Тогда Центральный районный суд Волгограда признал Евгения Кочегина виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП). В тот же день была осуждена активистка волгоградского штаба Навального Мария Худоярова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий»). Евгению Кочегину и Марии Худояровой было назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток. 28 января защита пыталась обжаловать арест в Волгоградском областном суде, но апелляционные жалобы защиты были оставлены без удовлетворения.

Как писал “Ъ”, 22 января утром к Евгению Кочегину домой пришли полицейские, провели обыск и изъяли компьютерную технику. Обыски проводились в рамках уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков. После обыска Евгения Кочегина доставили в УВД Волгограда, где он и Мария Худоярова были допрошены по уголовному делу о наркотиках в качестве свидетелей.

На акцию 23 января в Волгограде, по оценкам участников, вышли порядка 3 тыс. человек. По данным прокуратуры региона, во время мероприятия полиция задержала 60 человек. «К административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ привлечены три организатора и агитатора незаконных мероприятий, а также 49 участников акции, которым назначены наказания в виде административных арестов и штрафов в размере 10 тыс. руб.»,— пояснили в прокуратуре.

Адвокат Евгения Кочегина Федор Куницкий пояснил “Ъ”, что решение суда выносилось на показаниях одного сокамерника.

«В суд было представлено объяснение сокамерника о том, что Кочегин якобы склонял его к участию в акциях протеста. Самого свидетеля в суд не доставляли»,— отметил он. Евгений Кочегин, со слов господина Куницкого, отрицает вину и утверждает, что, находясь в спецприемнике, никого не агитировал. В понедельник, 1 февраля, защита намерена подать в Волгоградский областной суд апелляционную жалобу на решение районного суда.

Сергей Петунин, Саратов