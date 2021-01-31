Юлию Навальную задержали на акции в Москве

Жену оппозиционера Алексея Навального Юлию задержали на акции в Москве. Это произошло через несколько минут после того, как она опубликовала фотографию с митинга.

«В Сокольниках сегодня классно!» — написала госпожа Навальная в Instagram.

Жена оппозиционера приходила на акцию в поддержку Алексея Навального и 23 января. Тогда ее также задержали через несколько минут после того, как было опубликовано фото в Instagram. Полиция отпустила ее через несколько часов.

Акции в поддержку оппозиционера проходят 31 января по всей России. Протестующие требуют освободить Алексея Навального из-под ареста. Уже задержаны больше 1,5 тыс. человек, сообщил «ОВД-Инфо».

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.