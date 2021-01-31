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«ОВД-Инфо»: число задержанных на акциях в России превысило 1,5 тыс.

В России на акциях протеста задержали больше 1,5 тыс. человек, сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо». Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей России.

Регионы-лидеры по числу задержанных:

  • Москва — 307,
  • Красноярск — 147,
  • Владивосток — 117,
  • Новосибирск — 99,
  • Санкт-Петербург — 97.

Акции были анонсированы сторонниками оппозиционера в 142 городах России. Протестующие требуют освободить Алексея Навального из-под ареста. На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.

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