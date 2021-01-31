«ОВД-Инфо»: число задержанных на акциях в России превысило 1,5 тыс.

В России на акциях протеста задержали больше 1,5 тыс. человек, сообщил правозащитный центр «ОВД-Инфо». Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят по всей России.

Регионы-лидеры по числу задержанных:

Москва — 307,

Красноярск — 147,

Владивосток — 117,

Новосибирск — 99,

Санкт-Петербург — 97.

Акции были анонсированы сторонниками оппозиционера в 142 городах России. Протестующие требуют освободить Алексея Навального из-под ареста. На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Об акциях 31 января читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.