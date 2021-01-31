В Петербурге начались задержания

В Санкт-Петербурге на несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального начались задержания. По оценке “Ъ”, задержаны почти 100 человек. По данным «ОВД-Инфо» на момент выпуска новости, в связи с акциями в Петербурге были задержаны девять человек.

В Санкт-Петербурге задерживают, в том числе представителей прессы, сообщает «МБХ медиа». На Пионерскую площадь подогнали общественные автобусы, туда грузят задержанных, сообщает корреспондент “Ъ”. Сейчас протестующие уходят с Пионерской площади и идут на Московский проспект.

На прошлой неделе, 23 января, на акциях в поддержку господина Навального и после нее задержали больше 4 тыс. человек. Было возбуждено больше 20 уголовных дел.

За протестными акциями следите в онлайн-трансляции “Ъ”.