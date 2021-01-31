На вакцинацию от коронавируса в Москве записались около 500 тыс. человек

В Москве прививку от коронавируса сделали больше 300 тыс. человек, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на вакцинацию записалось почти полмиллиона человек.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тыс. привилось уже»,— сказал господин Собянин в эфире «России 1».

По данным на 5 января, в России от коронавируса вакциной «Спутник V» привились около 1 млн человек. Господин Собянин ранее сообщал, что больше половины москвичей уже переболели COVID-19. На этой неделе мэр отменил обязательную «удаленку» для 30% сотрудников компаний и снял ограничения на работу общепита ночью.

О желании россиян сделать прививку — в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».