CNN: пять адвокатов на процессе по импичменту покинули команду Трампа

Пять адвокатов вышли из команды 45-го президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. Сенат Конгресса США начнет рассмотрение вопроса об импичменте после 8 февраля.

По информации телеканала, команду господина Трампа покинули Джонни Гэссер, Грег Харрис, Джошуа Говард, Бутч Бауэрс и Дебора Барбье. Господин Бауэрс и госпожа Барбье считались ключевыми защитными команды бывшего главы Белого дома.

Как уточнил источник CNN, поводом к изменениям в составе адвокатов стало желание Дональда Трампа выстроить стратегию защиты на том, что проигранные им выборы были фальсифицированы, а не на вопросе законности импичмента после того, как срок полномочий президента истек.

Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Дональду Трампу 26 января 2021 года. Господин Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, которое привело к штурму Капитолия 6 января. Он стал первым президентом США, прошедшим дважды процедуру импичмента. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Будет ли доведен до конца импичмент — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».