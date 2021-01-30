США завершат процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля

США оптимистично настроены по поводу завершения процедур о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) до 5 февраля, заявил представитель Госдепартамента.

«Есть еще шаги, которые необходимо завершить. Но мы оптимистично настроены, что это продление, которое явно соответствует нашим интересам национальной безопасности, будет завершено до истечения 5 февраля»,— сказал представитель Госдепа ТАСС.

Ранее республиканцы комитета по иностранным делам и комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США выступили против продления ДСНВ. По их мнению, продление документа на пять лет лишает рычага влияния на Россию. МИД РФ заявлял, что отношения с США после продления договора не улучшатся, так как они «заведены в тупик».

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26 января Россия и США договорились продлить договор на пять лет без дополнительных условий. 27 января Госдума и Совет федерации одобрили документ. 29 января президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

Подробнее о продлении ДСНВ — в материале “Ъ” «Гонка ядерных соглашений».