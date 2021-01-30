Кандидатам не нравятся результаты

Суд в Сургуте признал законным несостоявшийся конкурс по выборам мэра. Его результаты пытался отменить отвергнутый комиссией кандидат от ЛДПР. В тот же день аналогичный иск подал в райсуд Тамбова отвергнутый комиссией кандидат от Партии роста. Там конкурсная процедура также была признана несостоявшейся. Эксперты полагают, что иски стали результатом внутриэлитных конфликтов и могут подорвать позиции губернаторов.

Сургутский городской суд в пятницу, 29 января, отказал бывшему кандидату в мэры города, депутату Сургутской гордумы Евгению Барсову в требовании отменить решение о признании выборов несостоявшимися. По ходатайству конкурсной комиссии иск был рассмотрен на шесть дней раньше, чем планировалось. Сегодня же во второй половине дня гордума объявила повторный конкурс.

Напомним, на пост мэра Сургута претендовало 66 человек, однако конкурсный отбор прошел только один. В комиссии заявили, что остальные 65 участников, в том числе и Евгений Барсов, неправильно заполнили документы. Поскольку гордума должна выбирать мэра минимум из двух человек, конкурс был признан несостоявшимся. В прошедший понедельник господин Барсов обратился в суд с требованием признать решение комиссии незаконным. По его мнению, она поздно уведомила его о недопуске и не раскрыла сути допущенных ошибок.

Рассмотрение иска было запланировано на 3 февраля. По ходатайству депутата в качестве обеспечительных мер суд запретил парламенту назначать новую дату выборов до вынесения решения. Гордума намеревалась объявить конкурс уже 29 января и ходатайствовала об ускорении процесса. В итоге суд перенес заседание на утро 29 января.

Евгений Барсов заявил “Ъ”, что из-за переноса его адвокат не смог приехать на суд, а у него самого не было времени ознакомиться с материалами дела и позицией ответчика. Депутат просил отложить заседание и привлечь к разбирательству других участников конкурса. Как ранее писал “Ъ”, с аналогичными требованиями в суд планировали обратиться еще четыре несостоявшихся кандидата. Однако суд отклонил все ходатайства, снял обеспечительные меры и вынес решение в пользу конкурсной комиссии. У господина Барсова есть месяц на обжалование решения.

Буквально через несколько часов гордума объявила новый конкурс по выборам мэра. Прием заявок начнется 31 января и продлится две недели, 20 февраля комиссия должна определить финалистов. Выборы нового мэра назначены на 27 февраля.

Сегодня же стало известно, что процедуру по выборам мэра пытаются оспорить в Тамбове. Там в конце января комиссия отобрала двух кандидатов на пост из семи, однако сразу после этого один из них снялся выборов. В результате конкурс был признан несостоявшимся.

С иском в суд обратился лидер местной ячейки Партии роста, директор мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм. Он не был допущен до выборов из-за неполноты сведений в документах. Господин Блюм рассказал “Ъ”, что ему также не объяснили, каких именно документов не хватало в его заявке.

Депутат Сургутской гордумы Евгений Барсов (в центре) Фото: vk.com/evgenii_barsov

Напомним, самым статусным претендентом на пост мэра Тамбова был экс-депутат Госдумы и бывший топ-менеджер ЮКОСа Алексей Плахотников («Единая Россия»). Господин Блюм является бизнес-партнером его семьи. Однако губернатор Тамбовской области Александр Никитин (ЕР) поддерживает действующего врио мэра, лидера регионального отделения партии «Родина» Максима Косенкова. Партия господина Косенкова в прошлом году получила большинство в гордуме, но избрать его мэром не может: господин Косенков не имеет права занимать выборные должности из-за судимости. Сейчас региональные власти рассматривают возможность возвращения должности сити-менеджера, чтобы Максим Косенков смог ее занять.

По мнению политолога Александра Безделова, власти ХМАО и Сургута бросили все силы на то, чтобы суд признал итоги провалившейся процедуры законной и разрешил гордуме назначить новые выборы. Политолог Константин Калачев считает, что и в Сургуте, и в Тамбове судебные иски стали следствием внутриэлитных конфликтов: «В Сургуте ЛДПР, видимо, делает ставку на оппонирование губернатору Наталье Комаровой перед грядущими выборами в Госдуму. В Тамбове Алексей Плахотников никак не может понять, что сохранение статус-кво в городе важно не только для губернатора, но и для администрации президента». Эксперт не исключает, что результатом обоих судебных процессов может стать «расшатывание позиций губернаторов».

Анастасия Реутова, Екатеринбург; Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах