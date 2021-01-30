Коммерсантъ-История №1 (122)

Знаете ли вы, кто такие труждающиеся? Если думаете, что это те, кто трудятся в поте лица, но при этом все равно постоянно нуждаются, вы правы формально, но все равно ошибаетесь.

В стародавние времена на Руси считали, что так именовались те из первых христиан, которые собственноручно готовили место последнего упокоения для единоверцев. Ну а поскольку христианство на заре своей было гонимым, а захоронения — тайными, то, чтобы сделать нишу в пещере, следовало приложить немало труда.

В более поздние времена к повторяющим подвиг труждающихся причисляли, к примеру, европейских аристократов, которые, поборов высокомерие и брезгливость, лично хоронили нищих. Естественно, чтобы продемонстрировать всем смирение и набожность.

Их примеру следовала и русская элита. Правда, с парой существенных отличий. Они уподоблялись труждающимся только в присутствии первого лица. А поскольку все делалось для того, чтобы снискать его расположение, знатные и богатые в своем рвении переходили все разумные границы. Все подробности — в нашем тексте «Из усердия разбирали голыми руками тела».

Российские самодержцы в подражании первохристианам не нуждались, поскольку ощущали себя наместниками Всевышнего на земле. Но одно дело чувствовать и при этом делить влияние на умы подданных с предстоятелем церкви. И совсем другое — взять всю полноту власти в свои руки. О том, какими хитростями царю-реформатору удалось это сделать и в итоге 300 лет назад, 25 января 1721 года*, ликвидировать патриаршество,— материал «Все учинено изрядно».

Но что бы ни думали о себе первые лица страны, они не всесильны. Особенно, когда речь идет об инфекции, которую руководители здравоохранения назвали «Болезнь №1».

Главными пострадавшими во время войн и эпидемий всегда оказываются дети. И представители правящей элиты всегда много и громогласно говорят о помощи самым незащищенным гражданам страны. 100 лет назад, 27 января 1921 года, была образована Комиссия по улучшению жизни детей, в ведение которой передали даже казино. Вот только собираемые ею колоссальные деньги доставались отнюдь не детям. Примечательная история Деткомиссии — в статье «Cобирались десятки миллионов рублей».

Мало соответствовали действительности и разговоры о вечной и крепкой дружбе советских народов. О том, как экономически выживали с насиженных мест нежелательных граждан,— в нашей публикации «Грузинское население интеллектуально и экономически деградирует».

Об этих событиях нашего давнего и недавнего, но крайне интересного прошлого этот выпуск ежемесячника «Коммерсантъ-История».

Евгений Жирнов, руководитель историко-архивной службы ИД «Коммерсантъ»

Содержание

«Об изображении лика Его Величества в усах» / Где и какими предпочитали видеть себя первые лица

«Все учинено изрядно» / Какими хитростями самодержавие подчинило себе православие

«Из усердия разбирали голыми руками тела» / Какой великий страх заставил навечно запретить «убогие дома»

«Собирались десятки миллионов рублей» / Кто на самом деле пользовался детскими деньгами

«Болезнь №1» / Какое заболевание руководители здравоохранения считали самым опасным

«Грузинское население интеллектуально и экономически деградирует» / Как в СССР ковались межнациональные проблемы

*Все даты до 1 февраля 1918 года даются по старому стилю.