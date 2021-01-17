«Грузинское население интеллектуально и экономически деградирует»

75 лет назад, в 1946 году, Сталин получил доклад о тяжелейшем положении грузин в районах, вошедших после советизации Закавказья в состав Азербайджана. Руководителям Грузинской ССР и Азербайджанской ССР было поручено разобраться в создавшемся положении, однако результат оказался для того времени крайне неожиданным.

Из доклада председателю Совета министров СССР И. В. Сталину, подготовленного преподавателем Тбилисского государственного университета, уроженцем Закатальского округа Г. С. Гамхарашвили, 16 апреля 1946 года (доклад поступил в Особый сектор ЦК ВКП(б) — секретариат И. В. Сталина 10 июня 1946 года).

Основной целью настоящего доклада является обратить внимание центральных руководящих органов Союза ССР на совершенно нетерпимые и печальные явления, имеющиеся в нашей советской действительности по Азербайджанской ССР в районах Кахском, Закатальском и Белаканском. Названные районы в начале установления Советской власти в закавказских республиках при распределении между ними территории, по неизученности и непродуманности вопроса,— эти исторически чисто грузинские районы неправильно, ошибочно и в спешке были уступлены Азербайджанской ССР, а не присоединены к Советской Грузии. Население названных районов в преобладающем своем большинстве не азербайджанские тюрки и не тюркского происхождения. Население этих районов по последней Всесоюзной переписи составляют около 105.000 душ обоего пола. Большинство их лезгины (аварцы и цахурцы) и грузины (ингило) мусульмане и православные.

Азербайджанские же тюрки, не считая целиком пришлой администрации, несмотря на 25-летнее систематическое заселение тюрками из других районов Азербайджана и сейчас не более 10% — 12% всего населения.

Территориально, в естественно-историческом отношении, районы эти являются продолжением Грузинской ССР вдоль большого Кавказского хребта. Экономически и культурно целиком тяготеют и связаны с Грузинской ССР. От столицы Азербайджана районы эти географически отстоят значительно дальше, чем от аналогичного центра Грузии гор. Тбилиси. От города Баку до города Закаталы 430 километров, до Тбилиси всего 165 километров. Обслуживание этих районов из Тбилиси легче, быстрее и дешевле, чем из города Баку. От Дагестанской АССР районы эти отделяются главным Кавказским хребтом. В течение 6–7 месяцев осенне-зимне-весеннего периода сообщение между ними совершенно прекращается.

До начала 17 столетия районы эти сплошь были населены грузинами и входили в Грузинское Кахетинское царство. Примерно в 1616–1620 годах эта территория была завоевана персидским шахом Аббасом. Последний по данным исторических материалов истребил до 40% всего грузинского населения, значительную часть — 20–25% переселил в Персию, провинцию Ферейдан, расположенную между городами Исфагань (в Иране) и Багдадом (в Ираке), а остальных насильственно под угрозой истребления заставил принять мусульманство. Земли, освобожденные от истребленных грузин, заселил лезгинами из Дагестана. Край впал в мрак и дикость; уцелевшее грузинское население было обречено на рабство и вымирание. Шах Аббас все же не сумел заселить эту территорию тюрками из Персии.

«Нас, местных жителей, о наших желаниях не спрашивали и совершенно не слушали наших советов» Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Богатейшие остатки древней грузинской христианской материальной культуры сейчас свидетельствуют о былой высокой христианской культуре Грузии. После присоединения этого края к Императорской России… территория эта была выделена в особый Закатальский округ. Культурно эти районы всецело тяготели к Грузии. После падения монархии территория эта осталась как бы без хозяина, и муссаватское правительство присоединило их к Азербайджану. Нас, местных жителей, о наших желаниях не спрашивали и совершенно не слушали наших советов. Правительство меньшевиков Грузии исключительно безучастно отнеслось к судьбе этих грузинских крестьян (дворян там нет) и к вопросу присоединения этой исконно грузинской территории к Грузии, несмотря на наши настойчивые хлопоты, просьбы и убеждения. Все это ни к чему не привело.

При установлении советской власти в Грузии, тогдашнее советское руководство в лице Буду Мдивани и ряда других лиц не вняло нашим просьбам о присоединении этих грузинских земель к Советской Грузии. Районы эти после падения власти муссаватистов механически были присоединены к Азербайджану, несмотря на то, что АзССР не имела на эту территорию никаких прав и никогда в прошлом не предъявляла на эти районы своих прав и не заявляла своих претензий.

Остановившись кратко и в самых общих чертах на прошлом этой грузинской провинции, необходимо сообщить Совету Министров СССР о тех исключительно неправильных, непонятных и неприемлемых действиях местных районных азербайджанских властей.

В целом все эти действия за все 25 лет существования советской власти в Азербайджане не прогрессивны и совершенно не отвечают духу ленинско-сталинского учения и основным положениям Советской Конституции.

На местах в районах местные азербайджанские власти проводят неприемлемую и несоветскую политику тюркизации грузинского мусульманского и православного населения.

Доказательством этому являются следующие факты:

В указанных районах местными районными работниками еще не изжиты остатки прошлой психологии. Эти местные власти проводят в жизнь старые турецко-персидские установки мусульманского духовенства, целиком взятые из корана о том, что религия и национальность понятия идентичные. На основе таких установок и мыслей, грузин мусульман этих районов, говорящих у себя дома на грузинском языке, считают не за грузин, а за тюрок и обучают их детей в тюркских школах. Грузин православных притесняют не менее, им говорят: «Вы живете в Азербайджане, для чего вам грузинские школы и грузинская грамота, они вам непригодны, учитесь в тюркских школах».

Такая нездоровая политика проводится на местах местными районными властями в течение всего 25-летнего существования советской власти в Азербайджане. В течение всего этого периода грузины-мусульмане, говорящие у себя дома на грузинском языке, не имели школ на своем родном языке. Только в прошлом 1944–1945 г.г., после бесконечных наших хлопот, удалось вторично открыть грузинские школы. Первый раз эти школы были открыты в 1937 году, но по указанной выше политике местных азербайджанских властей были закрыты в 1938 году. На местах в этих районах сейчас, как и прежде, идет усиленная агитация за закрытие этих школ. Местными властями принимаются всяческие меры недопущения преподавания грузинской грамоты грузинским детям. Только нажим свыше заставляет их мириться с этим положением.

В период Отечественной войны в селении Кахи Кахского района для детей грузин воинов и вообще для грузинских детей был открыт детский сад на 50 детей, но руководство воспитание детей целиком передало тюркам, не знающим грузинского языка, и детей грузин обучают тюркскому языку.

«Правительство меньшевиков Грузии исключительно безучастно отнеслось к судьбе этих грузинских крестьян» Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Крайне недопустимо отношение местных властей к грузинской интеллигенции. К началу революции у грузинского населения этих районов была своя местная крестьянская интеллигенция, вышедшая, как говорится, из самых недр крестьянской массы. У грузин этих районов есть врачи, инженеры, агрономы, педагоги и пр., из них никто не работает на местах. Местные власти под различными предлогами не допускают их на работу. Для работы на места присылаются азербайджанским правительством плохо подготовленные люди тюркской национальности, не знающие грузинского языка. Эта целиком пришлая районная администрация ведет крайне нездоровую политику, политику тюркизации населения. Все местные работники, как-то: секретари райкомов, предрайисполкомов, завы райзо, завы райздравотделами, завы финотделами, уполномоченные по заготовкам, прокуроры, судьи, следователи, военкомы, начальники милиции и др., все это пришлые люди, не знающие местный грузинский язык. Местное грузинское население совершенно не выдвигается для управления своими районами. Буквально ни одного работника из грузин не выдвинуто местными властями из среды безусловно способного грузинского населения, за все время существования советской власти в Азербайджане (ведь уже прошло 25 лет). У этих грузин имеется ряд профессоров и много специалистов высокой квалификации и интеллектуальности. Много знатоков иностранных языков, их совершенно не использовывают (так в тексте.— «История»).

Вместо этого эта чуждая местному населению администрация в значительном своем большинстве производит массу беззаконий, злоупотреблений и нарушений советских законов почти безнаказанно.

Вместо продуктивной работы значительная часть этих работников целыми днями занята выискиванием способов использования местных колхозников-грузин. Особенно распространен метод искусственного завышения норм заготовок тому или иному лицу. Потом начинаются бесконечные хлопоты пострадавших лиц для изменения этих норм и, наконец, эта искусственно повышенная норма снижается до нормального, конечно, не бескорыстно. Если какой-либо грузин-колхозник попал в беду, хотя бы даже случайно, то его буквально всеми способами обирают, вместо того, чтобы честно, любовно, по-советски помочь пострадавшему. Выискиваются всякие формальные основания, чтобы раздуть то или иное дело и иметь возможность извлечь из дела доход.

Не уважаются местные традиции населения, его самолюбие, обращение с грузинами надменное, пошлое, в общем нехорошее.

На свадьбах и других торжественных случаях для приятного времяпровождения являются местные ответственные работники в качестве незваных гостей и требуют буквально особого внимания к себе едой, питьем, музыкой, танцами, пренебрегая остальными гостями грузинами колхозниками. Широко практикуется другой якобы невинный, но повседневный, особенно варварский, способ эксплуатации гостеприимного грузинского населения. По вечерам, когда стемнеет, 3–5 и более районных работников приходят к заранее намеченной жертве из колхозников, конечно, грузин и довольно настойчиво, но вежливо заявляют, что пришли к нему в гости. Хозяин, конечно, не может не принять незваных гостей, так как ему это дорого обойдется. Милые гости остаются, основательно уничтожают предложенные подобострастным хозяином яства и к утру довольные жизнью уходят к себе домой или прямо на службу, оставляя хозяина с грустью и печалью за свою судьбу. Часто просто посылается посыльный с «просьбой» прислать на завтрак или обед хлеба, вина, курицу и пр., конечно, не платя за это денег. Часто такой посыльный приходит ночью часов в 12. Факты, подтверждающие указанные явления, бесконечны. Этими безобразными способами буквально обирают грузинское население. С тюрками нет такого обращения.

Когда в районы поступают промышленные товары, то ими в первую очередь пользуются местные районные работники и колхозники-тюрки; даже каких-либо остатков не остается для снабжения местного грузинского населения. Трудно где-либо найти такое оборванное и грязное население, чем грузины в этих районах. Служащие и колхозники тюрки одеты значительно лучше. Уже много лет как грузинское население не получает из отпущенных государством промышленных товаров — метра материи, куска мыла, обуви, керосина, соли и др. Когда касаются вопроса заготовок, то местное грузинское население выставляется в первые ряды. Заготовками оно максимально перегружено, при облегчении указанным тюркам. Это общее правило, это истинно так. Формальные постановления о распределении продуктов в колхозах на трудодни и в довольно больших количествах в грузинских колхозах, выносятся ежегодно, но во многих случаях это не реализуется или реализуется частично, так как колхозные продукты под разными нажимами власть имущих преждевременно разбазариваются и растрачиваются, оставляя колхозников в самых тяжелых условиях. Это одно из самых возмутительных явлений местной жизни, на это необходимо обратить самое пристальное внимание.

Всеми перечисленными выше явлениями в полной мере дезорганизована психология местного грузинского населения.

«В безобразном состоянии,— говорилось во втором докладе Гамхарашвили Сталину,— находится исключительная ореховая аллея (грецкого ореха) протяжением 120 километров. Все деревья заражены, они без ухода» Фото: Росинформ, Коммерсантъ

Совершенно атрофирована у жителей вера в элементарную справедливость местной азербайджанской власти по отношению к грузину. Буквально все 100% грузинского населения жаловались на несправедливость.

К дефектам по управлению этими районами относится еще и то, что за 25-летнее управление азербайджанская власть не построила каких-либо заметных общественно-коммунальных зданий, совершенно не произведено благоустройства районных центров. Районные центры Кахи, Закаталы и Белаканы в настоящее время выглядят так, как это было до революции, если не хуже. Особенно плохо обстоит дело в грузинских селениях, хозяйство коих деградирует и разрушается. Гибнут виноградные, плодовые сады, фундучные плантации (мелкий орех).

Самым возмутительным фактом является то, что у грузинских колхозов отбираются земли и заселяются тюрками из других районов Азербайджана или передаются тюркским или лезгинским колхозам.

У грузинских крестьян-колхозников местные власти отбирают веками принадлежащие им земли и передаются тюркам. Это иллюстрируется из приводимых ниже данных:

I. В Кахском районе Азербайджана в грузинском селении Большой Алатемур у колхоза имени Сталина в урочище Агатай местные власти отобрали 15 га земли и передали тюрко-мугальскому колхозу селения Кахи.

II. В Кахском районе, селении Кахи у грузинского колхоза имени Топпаг-Берия отобрали 10 га земли и передали тюрко-лезгинскому колхозу селения Кум.

«Работы МТС в грузинских колхозах обычно всегда проводятся поздно и дефективно (плохо — неглубоко пашут)» Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк»

III. В том же селении Кахи у Мтис-Дзирского колхоза, якобы в целях рационализации землепользования отобрали 30 га земли и передали тюркским колхозам селения Кахи и селения Агчай.

IV. В селениях Кахи-Алибегло и др. у грузинских колхозов отбираются близлежащие земли и в замену прирезываются участки, расположенные в 20 и более километрах от селений на левом берегу реки Алазани или в степи Аг-Язлу.

V. В селении Кахи у грузинского колхоза имени Топпаг-Берия (Топпаг — это район в селении Кахи) отобрали виноградники, плодовые сады и частично приусадебные участки площадью до 25 га и заселили эти земли тюрками и лезгинами, жителями селений Элисо и Малах, расположенных в 10–15 километрах от селения Кахи. Этими действиями грузинское население селения Кахи прослойкой вновь вселенного тюркского населения почти разрезается на две части.

VI. Приусадебные участки грузин-воинов, погибших на фронтах Отечественной войны или участки вымерших грузин, как правило, заселяются тюрками, но не грузинами, конечно, не потому, что грузин не было в наличии.

VII. Грузинское селение Кимурру Кахского района сплошь заселяется тюрками, жителями селения Гейнук Кухинского района Азербайджана, отстоящего от селения Кимурру на расстоянии 20 километров.

VIII. Грузинское селение Тасмало за последние годы на 80% — 90% заселено тюрками.

Далее следует сказать, что в настоящее время происходит массовое вселение в грузинские мусульманские села Алиабад, Зегами, Марсани, Мосули, Кораганы и др. тюрок из других районов Азербайджанской ССР. Это далеко не полный перечень фактов лишения грузин веками принадлежавших им отцовских и дедовских земель. С одной стороны идет лишение грузинских крестьян колхозников земель им принадлежащих, этого основного источника их существования, а с другой — в грузинские селения вселяют тюрок из других районов Азербайджана. Иначе говоря, происходит тюркизация грузинских районов, что безусловно недопустимо по советским законам.

Имеют место запугивания населения угоном скота, даже грабежами и убийствами. Целое грузинское селение Кораганы в 100 домов принуждено было выселиться из насиженных мест в Грузинскую ССР Цителухаройский район, образовав селение Самта-Цхаро около селения Земо-Кеди. Сейчас они живут спокойно и культурно, очень довольные тем, что выбрались из невыносимых условий жизни в Азербайджане.

Перечисленными фактами далеко не исчерпываются возмутительные деяния местных азербайджанских властей. Ввиду крайне строгого надзора за каждым грузином (особенно интеллигентным) невозможно собирать в полной мере факты о творимых безобразиях и быть в достаточной степени в курсе дела.

Представители Телавского краеведческого музея (Грузинская ССР) подверглись аресту за собирание в Кахском районе местной древней посуды, образцов одежды и прочих показателей старой грузинской материальной культуры.

«Виноградники отбираются у грузинских колхозов, сады вырубаются и заселяются тюрками из других районов Азербайджана» Фото: Яков Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонёк»

На местах не дали возможности группе музыкантов и певцов, приехавших из Тбилиси, провести концерты в грузинских мусульманских селениях. Представителю Академии Наук Грузинской ССР, приехавшему изучать местное старое грузинское наречие в Кахский район под различными формальными предлогами не разрешали провести необходимое изучение языка. Еще раз необходимо констатировать, что созданные местными районными властями условия жизни грузинского населения невыносимы. Земли, которые принадлежали грузинским крестьянам в период Персидского владычества сейчас отбираются. Грузинское население интеллектуально и экономически деградирует. Местному жителю грузину не дают возможности интеллектуального и материального развития и материального развития и улучшения уровня жизни. За такими лицами пристально следят и при первом удобном случае выселяют его в отдаленные края. Много таких людей выслано за эти годы.

О таком безотрадном и невыносимом положении грузинского населения в Азербайджане мы, местные, обречены в течение 25-летнего существования советской власти в Азербайджане, заявлять значительному количеству руководящих работников как в Тбилиси, так и Москве, но положительных результатов не добились. Странную и совсем непонятную пассивность в этом деле, когда на наших глазах от творимых безобразий и варварства деградирует до 30.000–35.000 душ грузин Азербайджана, проявляли руководители грузинских племен и всего грузинского народа в Тбилиси центре Грузии как старое поколение, так и новое.

Одни из них совершенно не хотели вникнуть в суть дела; другие понимали дело, сознавали допущенную в прошлом ошибку, сочувствовали переживаемой азербайджанскими грузинами трагедии, но принимать какие-либо меры остерегались и, наконец, третьи выслушивали, обещали принять меры к искоренению перечисленных безобразий, но эффективных результатов не оказывалось.

Мы, местные аборигены, буквально приходили в отчаяние от такого равнодушия.

Правда, современные руководители Грузии помогли вновь открыть ряд школ в грузинских мусульманских селениях, закрытых в 1936–1939 г.г. местными властями Азербайджана. Дали кадры учителей и руководство ими. Помогают содержанию значительного количества молодежи в средних и высших учебных заведениях и т. д. Указанная выше помощь безусловно ценна и дорога нашим сердцам, но этим ни в коей мере не исчерпывается судьба азербайджанских грузин. Здесь кардинальное решение вопроса о дальнейшей судьбе этих грузин. Необходимо помочь населению прогрессироваться (так в тексте.— «История»), культурно жить, улучшить его экономическую жизнь; дать развиваться морально и интеллектуально, необходимо научить жить по-человечески, по-советски. Вопросы открытия закрытых школ в грузинских мусульманских селениях в Азербайджане и обучение в ВУЗах Грузии группы молодежи — это только часть большого вопроса судьбы азербайджанских грузин. Нужно дать этим районам то, что дано всем советским гражданам…

Для ликвидации указанного и изжития перечисленных выше ненормальностей районы Кахский, Закатальский и Белаканский необходимо немедленно передать Грузинской ССР.

Для проверки всего изложенного выше и изучения вопроса в целом прошу создать комиссию, куда обязательно следует включить представителей населения из грузин этих районов, хотя бы даже для консультации, чтобы лучше и правильнее информироваться о действительном положении вещей. В 1944–1945 г.г. при изучении вопроса о школах в комиссию не были включены лица из аборигенов этих районов. Необходимо вплотную подойти к жизни населения и объективно осветить основные вопросы бытия этого грузинского населения. В прошлом это не было сделано, в будущем ошибку эту повторять не следует. Судьбу этого населения необходимо срочно решить.

«Вопросы открытия закрытых школ в грузинских мусульманских селениях в Азербайджане и обучение в ВУЗах Грузии группы молодежи — это только часть большого вопроса судьбы азербайджанских грузин» Фото: Семен Коротков / Фотоархив журнала «Огонёк»

В заключении сообщаю, что автором настоящей записки является один из аборигенов Кахского района селения Кахи Азербайджанской ССР грузин Гамхарашвили Георгий Семенович. По образованию я ученый агроном 1 разряда, образование получил в Москве в бывшей Петровско-Разумовской с.х. академии, теперь Тимирязевской академии. Учился на общественные средства этого населения. Работаю в Грузии 35 лет на поприще субтропического хозяйства. Связи со своей родиной, не теряю. Всячески помогаю своим соплеменникам. В настоящее время работаю в Тбилиси в инспектуре Госкомиссии и состою старшим преподавателем Тбилисского государственного университета имени тов. Сталина, где читаю лекции на экономическом факультете — основы агрономии. Мне 60 лет, беспартийный. Записку составил на основе того, что видел на местах, по настоятельной просьбе моих односельчан колхозников и местной интеллигенции. Об улучшении жизни населения этих районов безрезультатно хлопочу с момента падения царской власти, т. е. около 28 лет.

Только искреннее желание помочь своим страдающим соплеменникам и выполнить свой долг перед ними заставляют меня еще раз поднять этот трагичный вопрос грузин, по недоразумению и неправильно очутившихся вне грузинского советского управления. Нам нужна Ваша скорая помощь.

Из записки заведующего группой писем Особого сектора ЦК ВКП(б) А. И. Кабашкина заведующему Особым сектором ЦК ВКП(б) генерал-майору А. Н. Поскребышеву, приложенной ко второму письму Г. С. Гамхарашвили, без даты.

Александр Николаевич!

«Докладная записка с резолюцией тов. Сталина 28.VI прошлого года направлена в ЦК КП(б) Грузии тов. Чарквиани (на фото)» Фото: Национальная парламентская библиотека Грузии

Первое письмо т. Гамхарашвили 10/6-46 г. Вами было направлено т.т. Чарквиани (1-й секретарь ЦК КП(б) Грузии.— «История») и Багирову (1-й секретарь ЦК КП(б) Азербайджана.— «История»).

Из письма Г. С. Гамхарашвили заведующему Особым сектором ЦК ВКП(б) генерал-майору А. Н. Поскребышеву, 12 января 1947 года.

Уважаемый товарищ!

В июне 1946 года из г. Тбилиси почтой я прислал в Москву на имя Председателя Совета Министров Союза ССР тов. Сталина докладную записку об исключительно ненормальном положении грузинского населения, проживающего по Азербайджанской ССР в районах Кахском, Закатальском и Белаканском. Записку сопроводил письмом лично к тов. Сталину с просьбой лично прочесть означенную записку. В июле прошлого года я приехал в Москву по этому делу. Из секретариата тов. Сталина мне сообщили, что моя докладная записка с резолюцией тов. Сталина 28.VI прошлого года направлена в ЦК КП(б) Грузии тов. Чарквиани. Решение дела по указанной докладной записке не последовало.

«Первое письмо т. Гамхарашвили 10/6-46 г. Вами было направлено т.т. Чарквиани и Багирову (на фото — в центре)» Фото: РГАКФД/Росинформ, Коммерсантъ

За прошедшее время положение этого населения значительно ухудшилось.

Идет быстрое заселение, на отобранных у колхозов виноградниках и плодовых садах, тюрок. Идет тюркизация грузинских районов. Население сильно страдает от исключительных беззаконий местных азербайджанских властей. В докладной записке более подробно изложены все ненормальности. Прошу Вас помочь правильному разрешению этого вопроса, трагедии грузин Азербайджана. Докладную записку повторно присылаю. Вопрос этот радикально и положительно может решить только тов. Сталин. Вас прошу способствовать ускорению решения данного тяжелого вопроса.

Публикация Евгения Жирнова