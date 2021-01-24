«Об изображении лика Его Величества в усах» Где и какими предпочитали видеть себя первые лица

Среди всех самодержцев династии Романовых лишь трое — Петр I, Елизавета Петровна и Николай I — с крайней трепетностью относились к своим изображениям. Но если первый русский император и его дщерь жестко, под страхом смерти запрещали неодобренные ими портреты своих особ, то Николай Павлович действовал несколько иным способом. К примеру, 175 лет назад, 8 января 1846 года, он решил, что будет лучше смотреться в усах. Еще более сдержанным оказался его сын и наследник Александр II.

Из указа Святейшего Правительствующего Синода «О неимении в Церквах никаких изображений, кроме Святых икон», 30 ноября 1832 года.

Синодальный Обер-Прокурор, двумя предложениями своими Святейшему Синоду объявил: первым, о том, что Государь Император Высочайше поручает Святейшему Синоду предписать, дабы нигде по Церквам не иметь никаких изображений, кроме Святых образов; а вторым, что Его Величеству благоугодно было подтвердить о объявлении непременной Высочайшей воли, дабы портретов Его Величества нигде в Церквах не вешать. По сим Высочайшим повелениям Святейший Правительствующий Синод Приказали: о Высочайшей воле Его Императорского Величества, не иметь в Церквах никаких изображений, кроме Святых образов, и самых портретов Его Величества не поставлять в оных, объявить печатными указами по всему ведомству Святейшего Синода к надлежащему исполнению.

Из именного указа императора Николая I «Об изображении на медалях лика Его Величества в усах», объявленного командующим Императорской Главной Квартирой генералом от кавалерии графом А. Ф. Орловым, 8 января 1846 года.

Государю Императору угодно было Высочайше повелеть, чтобы впредь на жалуемых медалях лик Его Императорского Величества изображен был в усах.



Из именного указа императора Александра II, объявленного в циркулярном предложении по Ведомству иностранной цензуры, «О порядке пропуска из-за границы вещей с изображением портретов Высочайших Особ», 20 сентября 1856 года.

Государь Император Высочайше повелеть соизволил: получаемые из-за границы вещи, с изображением портретов Высочайших Особ, подвергнуть правилам внутренней ценсуры и предоставить Комитетам, заведывающим иностранною ценсурою, и Отдельному Ценсору в Ревеле, разрешать самим, на свою ответственность, пропуск таковых вещей, если в оных соблюдено приличие и вообще не заключается ничего неодобрительного по ценсурным правилам, хотя бы портреты, на оных изображенные, и не имели совершенного сходства и изящества отделки.

Публикация Евгения Жирнова