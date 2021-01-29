Мурашко назвал февраль и март переломными месяцами в борьбе с COVID-19

Февраль и март могут стать «переломными моментами» в борьбе с коронавирусом, затем пандемия пойдет на спад, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам в Петрозаводске. Сегодня, 29 января, Карелию посещает премьер-министр Михаил Мишустин. В мероприятиях, помимо господина Мурашко, участвуют министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минфина Антон Силуанов.

«Думаю, февраль–март будут переломными моментами, и пандемия начнет отступать»,— сказал глава Минздрава (цитата по «Интерфаксу»). Он также сообщил, что для применения выпущено 4 млн доз вакцины от коронавируса.

«Планируем привить 60% населения по всей стране. В графики себе ставим, что должно завершиться в первом полугодии»,— сказал Михаил Мурашко. Он отметил, что «если промышленность выпустит (нужные.— “Ъ”) объемы раньше, готовы привить раньше — от гриппа привили 60% за три месяца».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что в России наблюдается тренд на снижение заражения коронавирусом. Она призвала максимально быстро провести вакцинацию населения. По словам госпожи Поповой, когда будут привиты более 60% граждан, ситуация станет полностью контролируемой.

За последние сутки в России было зарегистрировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 19 138 заболевших (+0,52%). Общее число заразившихся достигло 3 813 048.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от COVID-19.