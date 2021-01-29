В России за сутки выявили 19 238 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 19 238 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 19 138 заболевших (+0,52%). Общее число заразившихся достигло 3 813 048.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 2799 (за все время 925 358),

Санкт-Петербург — 2284 (329 444),

Московская область — 1044 (190 591),

Нижегородская область — 471 (83 500),

Воронежская область — 378 (57 468).

Умерли за последние сутки 534 человека (накануне — 575, -7,13%), всего за время пандемии — 72 185. Выздоровели 26 204 человека, за все время — 3 255 462.

Больше всего умерших за сутки:

Москва — 63 человека (всего 13 300),

Санкт-Петербург — 51 (9622),

Московская область — 39 (3696),

Красноярский край — 24 (2295),

Краснодарский край — 20 (1432).

Россия находится на четвертом месте по числу заразившихся коронавирусом. На первом США (25,8 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (9 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Накануне президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову отчитаться о темпах вакцинирования. Она напомнила, что планируется вакцинировать 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной. Президент при этом на совещании заявил, что пандемия отступает.

Подробности — в материале “Ъ” «Велика Россия, а уколоть некого».