Доля безналичных платежей в России побила исторический максимум

Доля безналичных платежей в рознице в России в 2020 году выросла на 4,9 п. п., до 54,1% и достигла нового исторического максимума, подсчитали аналитики «СберИндекса».

Переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в России ускорился из-за пандемии коронавируса. «Больше половины трат (53,1% в четвертом квартале 2020 года) теперь осуществляются по карте даже в такой традиционно "наличной" категории, как "Магазины у дома"»,— говорится в исследовании.

Доля безналичного торгового оборота в четвертом квартале прошлого года превысила 60% в 18 российских регионах. Впервые появился регион, где доля безналичных платежей достигла 70% — им стал Ненецкий АО.

В крупнейших городах доля безналичных покупок традиционно превысила показатель по стране и составила 56,7%. Чаще всего безналичным расчетом пользуются в городах на севере России — в Петрозаводске (65,9%), Северодвинске (65,3%) и Сыктывкаре (65,3%).

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что за время пандемии почти 40% россиян полностью перешли на безналичные расчеты. При этом глава платежной системы Visa в РФ Михаил Бернер считает, что в течение трех-четырех лет доля безналичных платежей россиян может вырасти до 90%.

О том, как пандемия повлияла на цифровизацию платежей,— в материале “Ъ” «Вирус безналичным платежом красен».