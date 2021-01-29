Байден отменил изменения Трампа в сфере медицинского страхования

Президент США Джо Байден подписал указы в области здравоохранения, отменив инициативы Дональда Трампа в сфере медицинского страхования.

«Сегодня я подписываю два указа, чтобы отменить урон, нанесенный Трампом. Я не создаю новый закон или меняю в нем что-либо, я лишь возвращаю то, что было»,— сказал господин Байден перед подписанием документов. Его речь опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, эти указы позволят восстановить закон о доступном здравоохранении и Medicare (нацпрограмма медстрахования) к тому состоянию, в котором они были до внесения в них изменений господином Трампом. Джо Байден отметил, что Дональд Трамп сделал эти программы более недоступными и дорогими.

Ранее господин Байден заявил о планах привить от коронавируса почти все население США до конца лета. США занимают первое место в мире по числу зараженных и умерших. Массовая вакцинация населения продолжается уже полтора месяца, но вакцин не хватает.

Подробнее о борьбе с вирусом в США — в материале “Ъ” «Колись, Америка!».