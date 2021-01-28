Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными

Под контролем российских военных Азербайджан и Армения провели очередной обмен пленными, сообщил командующий миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

«В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных»,— сказал журналистам господин Мурадов (цитата по ТАСС).

После подписания 10 ноября 2020 года соглашения о мире в Нагорном Карабахе стороны уже неоднократно проводили обмен пленными. При этом, по словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вопрос обмена военнослужащими является одним из наиболее болезненных в переговорах сторон и до сих пор до конца не решенным. Точное число пленных с обеих сторон остается неизвестным.

Об итогах последних переговоров — в материале “Ъ” «Армения и Азербайджан очертили границы отношений».