Азербайджан и Армения вновь обменялись пленными

Между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными при посредничестве российских миротворцев, сообщил командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Двое азербайджанцев были доставлены в Баку, четверо армян — в Ереван, добавил он.

«Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен очередной обмен пленными. В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни»,— сказал господин Мурадов журналистам (цитата по ТАСС).

До этого Азербайджан и Армения 14 декабря обменялись пленными. Азербайджану было передано 12 человек, Армении — 44.

9 ноября Азербайджан, Армения и России подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Документ предполагает передачу части земель Азербайджану, вывод войск Армении и миротворческую миссию России.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «Никол Пашинян решил отдаться на милость проигравшего».