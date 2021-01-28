Попова надеется на отмену масочного режима в 2021 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что надеется, что в текущем году россияне смогут перестать носить маски для защиты от коронавируса. В частности, она объяснила свои ожидания тем, что, по ее мнению, люди уже научились жить в условиях пандемии COVID-19.

«Надежда (на отказ от масок в 2021 году.— “Ъ”), безусловно, есть. Эта надежда основывается на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и, во-вторых, мы прививаемся»,— сказала госпожа Попова в эфире «Первого канала». По словам госпожи Поповой, у порядка 20-25% людей выработаны антитела к коронавирусу.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает определенного ответа на то, означает ли наличие антител иммунитет к COVID-19. По заявлению организации, уровень выработки антител у инфицированных людей различается, и ученые еще изучают, какой уровень необходим для защиты от вируса. При этом в сентябре 2020 года госпожа Попова рекомендовала носить маски в том числе и людям, которые уже переболели COVID-19.

Коронавирус в России обнаружен более чем у 3,7 млн человек, 19 138 случаев было зарегистрировано за минувшие сутки. По мнению президента РФ Владимира Путина, пандемия коронавируса постепенно отступает, а ситуация с летальностью от COVID-19 в России удовлетворительная.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».