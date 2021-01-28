Суд может в ускоренном режиме рассмотреть иск о проведении конкурса по выборам мэра Сургута

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) назначил на 29 января заседание по рассмотрению иска депутата гордумы Евгения Барсова, которому отказали в допуске на конкурс по выборам главы города. Об этом сообщил “Ъ-Урал” господин Барсов, сославшись на полученную судебную повестку. Ранее сообщалось, что суд рассмотрит иск 3 февраля. Причиной переноса стало ходатайство об ускорении процесса, которое подала конкурсная комиссия по выборам мэра Сургута.

Напомним, Евгению Барсову отказали в допуске ко второму этапу конкурса на пост главы Сургута «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений». Господин Барсов не согласился с позицией конкурсной комиссии и думы. Он подал в Генпрокуратуру России жалобу, а в суд — иск с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса, отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися, а также до завершения спора запретить думе Сургута принимать решения о назначении нового конкурса.

Всего на конкурс было подано 66 заявок. Из всех претендентов только один правильно оформил пакет документов, из-за чего дума Сургута признала конкурс несостоявшимся. Депутаты намерены назначить новую дату конкурса на 26 февраля, а прием документов начать с 31 января. Окончательное решение о проведении повторного конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Сургута гордума примет на заседании 29 февраля.

Михаил Мананников, Екатеринбург