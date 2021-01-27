Депутаты Сургута определились с датой второго конкурса по выбору главы города

Депутаты думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) определили даты проведения второго конкурса по отбору кандидатов на должность главы города. Как сообщает «СургутИнформТВ», прием документов начнется 31 января и продлится до 14 февраля. Сам конкурс состоится 26 февраля.

Работать конкурсная комиссия будет до 20 февраля. По данным телекомпании, представители города в составе комиссии останутся прежними — депутаты Игорь Бруслиновский и Виктор Пономарев, сопредседатель окружного ОНФ Лариса Белоцерковцева и председатель совета женщин ПАО «Сургутнефтегаз» Галина Галимова. Выбрать своих представителей власти ХМАО должны в ближайшее время.

Окончательное решение о назначении конкурса и датах его проведения будет принято на заседании гордумы, которое состоится 29 января.

Напомним, место главы Сургута стало вакантным в декабре 2020 года после ухода Вадима Шувалова, который был назначен заместителем губернатора Югры. Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра должен был состояться 18 января. Однако, по данным конкурсной комиссии, только один из 66 претендентов правильно оформил заявку. Оставшимся кандидатам было отказано «в связи с предоставлением документов, оформленных ненадлежащим образом, а также представлением неполных сведений». Гордума признала конкурс несостоявшимся. Участник конкурса и депутат думы Сургута Евгений Барсов подал жалобу в Генпрокуратуру РФ и иск в суд с требованием признать незаконным отказ в допуске ко второму этапу конкурса и отменить решение о признании выборов мэра несостоявшимися.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «В суде предстанет процедура»