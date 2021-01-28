Суд пока не стал рассматривать меру пресечения австрийскому бизнесмену Кайзеру

Тверской суд Москвы пока отказался избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий для гендиректора австрийской компании «Экоком» (занимается рекультивацией нескольких мусорных полигонов) Оливера Кайзера. Причиной стало то, что он сейчас находится в больнице. Бизнесмен проходит по делу о незаконном предпринимательстве. Свою вину он не признает.

«Вынесено постановление об оставлении без рассмотрении и возврате следователю ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Кайзера ... а также разъяснено, что возврат ходатайства по данному основанию не препятствует повторно обратиться с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщили в пресс-службе суда.

«Ходатайство ... возвращено следователю в связи с необеспечением явки лица. Кайзер находится на стационарном лечении в связи с заболеванием»,— сообщил «РИА Новости» адвокат Александр Мельцев.

По версии следствия, в 2018–2019 годах Оливер Кайзер осуществлял предпринимательскую деятельность, не имея лицензии на обезвреживание отходов I–IV классов опасности на очистных сооружениях в деревне Есипово Солнечногорского района Московской области. Правоохранительные органы считают, что австрийский бизнесмен извлек незаконный доход в размере 9 млн руб.

Подробности — в материале “Ъ” «Австрийцу нашли дело на подмосковной свалке».