Бюджет Москвы из-за пандемии потерял около 700 млрд рублей

Пандемия коронавируса COVID-19 и введенные для борьбы с ней ограничения стоили бюджету Москвы в 2020 году около 700 млрд руб., сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«Если экономически говорить, итоги прошлого года: для бюджета мы потеряли на пандемии порядка 700 млрд руб.»,— сказал чиновник в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам господина Ефимова, в частности, около 200 млрд руб. бюджет Москвы недополучил в виде доходов, около 300 млрд руб. составили дополнительные расходы на работу медучреждений, закупку СИЗ и лекарств. Также около 200 млрд руб. власти столицы были вынуждены не потратить. «Это те расходы, которые мы подвинули направо в связи с нехваткой бюджетных средств»,— уточнил он.

Как ранее сообщал господин Ефимов, в 2021 году Москва впервые более чем за десять лет выйдет на рынок заимствований. При этом он уточнял, что город не будет сокращать расходы, несмотря на снижение доходов в связи с пандемией и предоставлением налоговых льгот бизнесу. В 2021 году дефицит бюджета составит 510 млрд руб.

О бюджете города — в материале “Ъ” «Три года растянули на два дня».