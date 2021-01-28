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Председатель парламента Хакасии Владимир Штыгашев

Фото: Александр Колбасов / Коммерсантъ

Депутаты не вступились за калмыков

Председатель парламента Хакасии сохранил свое кресло

Верховный совет Хакасии отказался выслушать делегацию депутатов Народного хурала Калмыкии, требовавшую отставки председателя хакасского парламента Владимира Штыгашева («Единая Россия»). Год назад господин Штыгашев заявил, что массовая депортация калмыков в 1943–1944 годах была оправданна. Хакасские депутаты посчитали, что их председатель достаточно наказан, поскольку уже извинился и получил партийное взыскание. В ответ калмыцкие депутаты заявили, что планируют обратиться в правоохранительные органы.


Делегация депутатов Народного хурала Калмыкии не смогла выступить на сессии Верховного совета Хакасии. В Абакан приехали глава фракции «Справедливой России» (СР) Наталья Манжикова и член фракции «Единой России» (ЕР) Арслан Кусьминов. Они планировали поднять на заседании калмыцкого парламента вопрос об отставке Владимира Штыгашева. Хакасский депутат Виталий Анисимов (ЛДПР) предложил внести выступление калмыцких коллег в повестку сессии, однако 34 из 44 присутствующих депутатов проголосовали против (ЕР контролирует в парламенте Хакасии 21 место, КПРФ — 13, ЛДПР — 7, СР и «Коммунисты России» — по 2, еще 5 депутатов — внефракционные).

81-летний Владимир Штыгашев занимает пост председателя Верховного совета Хакасии с 1992 года. Сначала он представлял в Верховном совете КПРФ, затем перешел в ЕР и возглавил ее парламентскую фракцию. В январе 2020 года на сессии, посвященной Великой Отечественной войне, господин Штыгашев неожиданно заявил, что сталинская депортация калмыков была оправданна, поскольку, «не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь у фашистов не служил карателем: отец, брат, сын — в каждой семье».

Напомним, в 1943 году по решению правительства СССР Калмыцкая АССР была ликвидирована, а весь калмыцкий народ (около 90 тыс. человек) был депортирован в Сибирь, включая Красноярский край (частью которого тогда была Хакасия). 16 тыс. калмыков погибли в пути. В 1956 году калмыцкий народ был реабилитирован. Калмыцкая АССР восстановлена в 1958 году.

Заявление Владимира Штыгашева вызвало широкий резонанс — глава Калмыкии Бату Хасиков порекомендовал Владимиру Штыгашеву быть корректным в своих высказываниях. Фракция либерал-демократов в Верховном совете Хакасии заявила о намерении инициировать его отставку. Ветерану калмыцкой политики пришлось публично извиняться перед жителями Калмыкии, а президиум хакасской ЕР вынес ему предупреждение.

Тем не менее в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа 28 декабря 2020 года парламент Калмыкии 21 голосом из 25 предложил парламенту Хакасии отправить Владимира Штыгашева в отставку.

Впрочем, в хакасском парламенте “Ъ” заявили, что обращение пришло только на имя некоторых депутатов.

Делегация Народного хурала назвала отказ хакасских депутатов дать им слово ожидаемым. «Мы оставляем за собой право дальше обратиться в компетентные органы»,— заявила “Ъ” Наталья Манжикова. По ее словам, депутаты проконсультируются с юристами и решат, как действовать дальше. Делегация уверена, что в своем выступлении Владимир Штыгашев нарушил запреты на пропаганду национальной ненависти (ст. 29 Конституции РФ), на воспрепятствование реабилитации репрессированных народов (ст. 4 закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»), а также на возбуждение ненависти или вражды по национальному признаку (ст. 282 УК РФ).

Господин Штыгашев отказался от комментариев. В руководстве хакасской ЕР тоже не стали комментировать ситуацию. Ранее там поясняли “Ъ”, что, по их мнению, конфликт был исчерпан после извинений Владимира Штыгашева.

«Я бы не хотел участвовать в конфликте, подразумевающем разбор такого неоднозначного вопроса»,— заявил “Ъ” член фракции КПРФ Тайир Ачитаев.

По словам лидера хакасских «Коммунистов России» Дениса Бразаускаса, калмыцкие депутаты «повели себя не совсем организованно»: «Не следует дестабилизировать нашу работу в сложное пандемийное время». Координатор хакасского отделения ЛДПР Михаил Молчанов заявил, что партия присоединится к обращению депутатов калмыцкого парламента в правоохранительные органы: «Спикер нарушил закон, потому что нельзя просто так оскорбить весь народ».

Политолог Андрей Серенко полагает, что отказ от диалога только усугубил ситуацию: «Калмыки могут воспринять это как повторное оскорбление». Политический аналитик Кирилл Дюндик считает, что выступление могло закончиться очередным скандалом: «Депутатам Хакасии выгоднее взять паузу и отказаться от комментариев, убрав сложную тему из информационного поля».

Юлия Сасевич, Новосибирск


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