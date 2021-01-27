Гейтс: следующая пандемия может быть «в десятки раз» хуже нынешней

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей возможной пандемии, которая может быть в десять раз хуже, чем COVID-19.

«Мы не подготовлены к следующей пандемии. Я надеюсь, что через два года будет иначе. Вакцины, тесты, медикаменты, эпидемиология, мониторинг — еще многое можно сделать»,— заявил господин Гейтс в интервью немецкой газете Sddeutsche Zeitung.

«Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже»,— сказал Билл Гейтс. По его словам, в лучшем случае потребуется год на то, чтобы нормализовать жизнь.

В статье в своем блоге Билл Гейтс также сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой войной и заявил, что угрозу новой пандемии нужно воспринимать как угрозу новой войны. По его мнению, уже сейчас нужно тратить миллиарды на предотвращение новых бедствий, чтобы спасти человеческие жизни. «Чтобы остановить следующую пандемию, придется тратить десятки миллиардов долларов в год — это большие инвестиции, но помните, что пандемия COVID-19, по предварительным оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей)», — написал господин Гейтс.

Массово вакцинировать граждан от коронавируса некоторые страны начали в конце 2020 года. По доле привитого населения с большим отрывом лидирует Израиль, а Россия по этому показателю пока не входит в первую тридцатку.

Подробности — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».