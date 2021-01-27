Свердловский облсуд отказался отпустить Всеволода Могучева из-под ареста

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном аресте соратника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. «Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, 12 января Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева на 15 суток по ст. 20.3.1 КоАП РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Протокол на соратника экс-схимонаха был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» во «ВКонтакте». Видео содержит обращение отца Сергия.

Ранее Свердловский облсуд оставил без изменений решение Ленинского райсуда об административном аресте Всеволода Могучева, который был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ). 25 января Суд Верхней Пышмы в третий раз подряд арестовал соратника экс-схимонаха Сергия на 15 суток. Согласно материалам дела, причиной стало распространение видеоролика с проповедью экс-священника, в котором надзорные органы обнаружили возбуждение ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Урал” «Три раза по пятнадцать»