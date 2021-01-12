Облсуд оставил под арестом Всеволода Могучева

Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном аресте Всеволода Могучева, представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова). 31 декабря 2020 года решением Ленинского райсуда он был арестован на 15 суток.

Всеволод Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

«Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения»,— сообщили в райсуде.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря. В тот же день силовики при штурме Среднеуральского женского монастыря задержали бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого конвоировали в Москву. Он арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).