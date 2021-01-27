Эпидемиолог Роспотребнадзора ожидает заметного снижения заболеваемости COVID-19 в марте

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что до конца февраля в России будет длиться стадия стабилизации с заболеваемостью коронавирусом. После этого может начаться заметное снижение показателя.

«Обычно фаза стабилизации длится месяц–полтора, то есть до конца февраля, вероятно, будет сохраняться тенденция, которую мы видим сегодня. А в марте может начаться заметное снижение показателей заболеваемости»,— сказал господин Горелов «РИА Новости». По его прогнозу, в мае Россия вернется к показателям заболеваемости лета 2020 года.

В России 26 января впервые с 3 ноября было выявлено менее 19 тыс. зараженных коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3,76 млн — это четвертое место в мире. Вместе с тем Россия поднялась на восьмое место в списке стран по числу смертей.

О том, как россияне настроены на вакцинацию,— в материале “Ъ” «Нашла игла на камень».