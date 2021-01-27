В Приморье увеличили число одномандатников

Законодательное собрание Приморья сегодня, 27 января, внесло изменения в Устав региона, согласно которым изменяется порядок формирования парламента края. Теперь 30 депутатов будут избираться в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам. Ранее заксобрание формировалось на паритетной основе по пропорциональной и мажоритарной системам (20 на 20).

С инициативой внесения изменений в Устав Приморья выступила фракция «Единая Россия» (24 из 39 депутатов в парламенте). «Увеличение в составе ЗС Приморского края числа депутатов, избранных по одномандатным округам, будет мотивировать региональные отделения политических партий на более качественную и ответственную избирательную кампанию. Принятие законопроекта позволит привлечь к региональной политической деятельности новых и эффективных лидеров, усилит связь депутатов ЗС с территориями»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту (.pdf).

Против внесения изменений в избирательную систему выступила фракция КПРФ (8 депутатов). «"Единая Россия", таким образом, признает, что ее рейтинг сильно упал»,— сказал коммунист Артем Самсонов. Его коллега по фракции Владимир Беспалов заявил, что в условиях падения рейтинга «Единая Россия» делает ставку на финансовый и административный ресурс в одномандатных округах. Коммунисты настаивали, что в год выборов вносить изменения в порядок формирования краевого парламента нельзя.

В результате открытого голосования за изменения в Устав Приморья проголосовали 30 депутатов, против — 7. Очередные выборы в заксобрание Приморского края должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Алексей Чернышев, Владивосток