Защита зашла на позиции прокуратуры

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Басманному межрайонному прокурору Москвы с просьбой рассмотреть возможности формирования позиции прокуратуры о нецелесообразности ареста Евгения Никифорова — ульяновского бизнесмена, бывшего заместителя экс-губернатора Ульяновской области Владимира Шаманова. В свою очередь защита господина Никифорова направила апелляционную жалобу на постановление Басманного райсуда об аресте предпринимателя, считая что суд подошел к делу «поверхностно» и не учел доводов защиты. В региональном СУ СКР отмечают, что продолжают настаивать на необходимости ареста Евгения Никифорова.

Во вторник адвокаты известного ульяновского предпринимателя Евгения Никифорова направили в судебную коллегию по уголовным делам Мосгорсуда апелляционную жалобу на постановление Басманного райсуда, арестовавшего их подзащитного, называя это решение «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

Евгений Никифоров — известный в регионе бизнесмен, кандидат экономических наук, в прошлом (с 2002 по 2005 годы) заместитель губернатора Владимира Шаманова по промышленности, транспорту и связи. Им создан ряд компаний в сфере изучения и переработки диатомита, в том числе — ООО «Диатомовый комбинат», в котором сегодня ему принадлежит доля в 31%. Предприятие считалось крупнейшей российской компанией и второй в Европе по производству продукции из диатомита.

Господин Никифоров был задержан в Москве неделю назад по запросу СУ СКР по Ульяновской области, а в минувшую среду Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство СУ СКР и постановил арестовать бизнесмена до 21 февраля. Следствие настаивало на аресте, ссылаясь на то, что господин Никифоров 18 декабря не явился по его требованию для проведения следственных действий.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Никифорова было возбуждено в марте 2017 года по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении контрактов с Минобрнауки РФ (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Евгений Никифоров находится под подпиской о невыезде (по месту проживания в Москве). Речь идет о двух контрактах — на 140 млн руб. и 137 млн руб. Они были исполнены в 2013 и 2014 годах, однако СУ СКР утверждало, что предприниматель «обвиняется в хищении бюджетных средств на сумму 140 млн руб.». На комбинате заявляют, что «претензий у Минобрнауки РФ не было», а экспертная справка, ставшая основой уголовного дела и подготовленная «недоброжелателями комбината», сфальсифицирована, «что подтвердила независимая экспертиза». Евгений Никифоров обращался в следственные органы с просьбой возбудить по факту фальсификации уголовное дело, но оно так и не было возбуждено.

В распоряжении „Ъ“ имеется ответ Минобрнауки (от 13 марта 2018 года) на запрос бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором замминистра Григорий Трубников сообщает, что госконтракт был заключен в рамках ФЦП на проведение НИОКР с привлечением частных источников финансирования для коммерциализации результатов исследований. Замминистра отмечал, что «НИОКР по гос­контракту были выполнены в полном объеме, результаты работ приняты соответствующей комиссией Минобрнауки России», «министерство претензий к ООО „Диатомовый комбинат“ не предъявляло», хотя отчет о коммерциализации результатов НИОКР за счет частных средств пока не представлен.

В апелляционной жалобе адвокаты отмечают, что «вопрос причастности Никифорова к якобы совершенному преступлению судом не исследовался», что Евгений Никифоров не мог явиться 18 декабря для проведения следственных действий, поскольку в это время после выписки из больницы находился на амбулаторном лечении (больничный — до 28 декабря) после заболевания COVID19, и потому «был совершенно огульно объявлен следователем в розыск». Адвокаты также считают арест излишней мерой, противоречащей в данной ситуации как российскому, так и международному праву, поскольку их подзащитный прежде исправно являлся по всем вызовам следствия. Они также отмечают, что по ныне отмененной, но в рассматриваемый период действовавшей статье 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) арест не предусмотрен, а уголовное дело должно быть прекращено «в связи с истечением сроков ­давности».

Как стало известно „Ъ“, уже после решения суда об аресте уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к Басманному межрайонному прокурору Москвы с просьбой «рассмотреть возможности формирования позиции прокуратуры о нецелесообразности избрания в отношении Евгения Никифорова меры пресечения в виде заключения под стражу».

Также Борис Титов 24 января направил обращение к прокурору Ульяновской области Сергею Хуртину, в котором обращает внимание на то, что у Минобрнауки претензий к «Диатомовому комбинату» нет, в связи с чем он просит областного прокурора провести проверку фактов по поступившим в адрес уполномоченного обращений в защиту Евгения Никифорова.

В СУ СКР от комментариев по поводу аргументов, изложенных в апелляционной жалобе, отказались. На запрос „Ъ“ ведомство не ­ответило.

Адвокат Евгения Никифорова Евгений Кронов считает, что причина, по которой следствие настаивает на аресте предпринимателя, скорее всего, связана с тем, что расследование подходит к концу, а частые болезни обвиняемого «уже довели до точки кипения». «Это своего рода давление, потому что под стражей вести активную защиту намного сложнее, а значит и планы по окончанию следствия он уже сорвать не сможет»,— сказал адвокат, заметив, что испытывает «определенный оптимизм» по поводу апелляции, поскольку в отличие от районного суда «Мосгорсуд более разборчив».

Сергей Титов, Ульяновск