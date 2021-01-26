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Женевская прокуратура закрыла дело Рыболовлева против Бувье

Первый прокурор Женевской государственной прокуратуры Ив Бертосса решил закрыть уголовное дело российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева против швейцарского арт-дилера Ива Бувье, сообщило французское издание Le Temps со ссылкой на письмо прокурора.

Напомним, речь идет о сделках по покупке господином Рыболовлевым у господина Бувье картин крупнейших художников-авангардистов начала XX века. Представители Дмитрия Рыболовлева считают, что арт-дилер продал картины по завышенной цене, из-за чего господин Рыболовлев потерял около €1 млрд.

Прокуратура в Женеве ранее предъявила господину Бувье обвинение в связи с 38 сделками о произведениях искусства. Суд Монако также закрыл дело против него.

Подробнее о деле — в материале “Ъ FM” «В споре коллекционера и арт-дилера поставили точку».

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