Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердил проект резолюции, в которой рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, сообщил ТАСС вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Накануне, 25 января, полномочия делегации РФ оспорила Украина.

«Заседание прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации»,— сказал господин Толстой, возглавляющий российскую делегацию депутатов. Как ранее заявил глава ПАСЕ Рик Даемс, общее голосование по самой резолюции состоится в четверг, 28 января.

Сейчас в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В ходе сессии ПАСЕ изберет своего председателя и судей Европейского суда по правам человека, также планируется обсудить вопросы применения вакцин для профилактики COVID-19. Последний раз ПАСЕ собиралась очно в январе 2020 года, а все последующие сессии отменялись из-за коронавируса.

Об участии российской делегации в сессии — в материале “Ъ” «Нет повода не ехать».