Audi RS Q8 будет стоить от 10,2 млн рублей

Компания Audi назвала стоимость «заряженного» купе-кроссовера RS Q8 на российском рынке.

Автомобиль оснащается 600-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8 в версии с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Силовой агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение новинки включены полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, активный задний дифференциал и другое оборудование.

От базового Q8 новая RS-версия визуально отличается спортивным аэродинамическим обвесом с массивными воздухозаборниками, темным декором из углепластика. В салоне RS Q8 появились спортивные руль и сиденья, цифровая панель приборов обзавелась новой графикой и возможностью отображения дополнительной информации, а для отделки доступны новые сочетания материалов.

В России Audi RS Q8 будет стоить от 10,2 млн руб. Напомним, премьера модели состоялась в конце 2019 года.