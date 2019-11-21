Audi показала 600-сильный кроссовер RS Q8

Audi RS Q8. Фото: Audi

Audi RS Q8. Фото: Audi

Audi RS Q8. Фото: Audi

Audi RS Q8. Фото: Audi

Автомобиль оснащается 600-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, заимствованным у моделей Audi RS6 Avant и Audi RS7 Sportback. Двигатель представлен в версии с «мягким» гибридным приводом с 48-вольтовой электросистемой и литий-ионным аккумулятором, способным рекуперировать энергию торможения. Силовой агрегат сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение новинки включены полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, активный задний дифференциал и другое оборудование.

От базового Q8 новая RS-версия визуально отличается спортивным аэродинамическим обвесом с массивными воздухозаборниками, темным декором из углепластика. В салоне RS Q8 появились спортивные руль и сиденья, цифровая панель приборов обзавелась новой графикой и возможностью отображения дополнительной информации, а для отделки доступны новые сочетания материалов.

На европейском рынке продажи нового Audi RS Q8, который представили на автосалоне в Лос-Анджелесе, начнутся в первой половине 2020 года.