Кубань в 2020 году заняла 61-е место в России по росту цен на ЖКХ

Цены на жилищно-коммунальные услуги в Краснодарском крае в 2020 году выросли на 2,56% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

На жилищные услуги рост цен составил 0,52%, на коммунальные – 3,45%. По темпам роста цен Кубань занимает 61-е место в России и четвертое место в ЮФО. Больше всего цены на ЖКХ выросли в республике Коми (+16,2%), в Воронежской области (+7,8%) и Забайкалье (+7,1%).

Минимальный рост на услуги ЖКХ зафиксирован в Ненецком автономном округе (+0,8%), Мурманской области (+0,7%) и на Камчатке (+0,4%). Кроме того, в одном регионе стоимость услуг ЖКХ снизилась: в Магаданской области в 2020 году они подешевели на 0,8%.

В целом, в 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожали на рекордно низкие 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. Аналитики FinExpertiza отмечают, что это минимальный рост за весь доступный период статистики – начиная с 2002 года.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году Госжилинспекция (ГЖС) Кубани рассмотрела более 27 тыс. обращений по вопросам ЖКХ. Количество жалоб увеличилось из-за проблем с водоснабжением в Новороссийске и Геленджике, а также из-за перебоев с электроснабжением прошлым летом.

Наиболее популярными вопросами в обращениях людей, поступающих в органы краевой госвласти и администрации муниципалитетов, стали: соблюдение требований по сохранности жилого фонда, качеству коммунальных услуг и содержанию многоквартирных домов.

Алексей Белянин