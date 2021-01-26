Разработчик «Новичка» намерен выпустить лекарство от COVID-19

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк планирует выпустить препарат, способный бороться с COVID-19 и другими вирусными заболеваниями. По словам господина Ринка, противовирусное и иммуномодулирующее средство будет названо «Иммофон».

«Оно работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19»,— сообщил химик «РИА Новости».

Препарат основано на «Диуцифоне», предназначенном для лечения проказы. Это советское средство 1976 года разработки. В новом лекарстве устранен его главный недостаток — плохое растворение в воде и в плазме крови.

Внутри препарата соединены противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила. Кроме лечения COVID-19 новый препарат предназначен для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. Лекарство протестировано уже на примерно 700 пожилых пациентах-добровольцах, после применения не было выявлено случаев тяжелой стадии или смерти.

Напомним, массовая вакцинация от COVID-19 в России началась 18 января. Президент страны Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о выдаче гражданам, привившимся российской вакциной, сертификатов, которые получили бы международное признание. Минздрав допустил введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса. Некоторые другие страны также начали создание систем паспортов вакцинации.

О том, как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации,— в материале “Ъ”.