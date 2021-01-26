В Уфе потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе

ГУ МЧС по Башкортостану сообщило о ликвидации пожара на заводе «Уфаоргсинтез» (входит в «Башнефть»). Его удалось потушить спустя 11 часов после того, как о возгорании сообщили пожарным. Погиб один человек, еще один пострадал. СКР возбудил уголовное дело.

К тушению привлекали 127 человек и 44 единицы техники. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

Следственное управление СКР по Башкортостану возбудило дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, произошло возгорание двух емкостей с нефтепродуктами.