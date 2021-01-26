«Киносоюз» потребовал освободить Навального и его сторонников

«Киносоюз» опубликовал открытое письмо об аресте оппозиционера Алексея Навального и его сторонников. Объединение потребовало освободить их и расследовать покушение на политика. «Киносоюз» отмечает, что фильмы господина Навального и «его съемочной группы» посмотрело больше зрителей, «чем любой отечественный блокбастер, и оценило профессиональное киносообщество».

«Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность — тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь»,— говорится в письме.

Обращение подписали председатель «Киносоюза», режиссер Алексей Попогребский, а также режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Григорий Амнуэль, Алексей Федорченко, Борис Хлебников, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, продюсер Евгений Гиндилис, кинокритик, обозреватель “Ъ” Андрей Плахов и другие.

Последнее расследование Алексея Навального о «дворце Путина» посмотрели в Youtube меньше чем за неделю больше 90 млн раз. Президент утверждает, что собственность, показанная в фильме, не принадлежит ему или его близким.

Алексея Навального арестовали сразу после его возвращения из Германии. 23 января по всей стране прошли акции в его поддержку. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны больше 3,7 тыс. человек. Под арестом оказались соратники оппозиционера. Возбуждено не менее 15 уголовных дел.

Подробнее — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».