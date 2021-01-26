1,628 миллиарда рублей составила на 1 января 2021 года просроченная задолженность по заработной плате в России сообщил вчера Росстат. За декабрь этот показатель снизился на 14,2% после роста на 1,5% в ноябре. Данные Росстата по наблюдаемым видам экономической деятельности не включают сведения о малом бизнесе. Просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 января составила 1,604 млрд. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней была равна лишь 24 млн руб. Вся эта сумма пришлась на долг федерального бюджета, задолженность региональных и местных бюджетов была нулевой.