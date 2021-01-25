Санкт-Петербург интересуется микстом

Международная федерация тенниса намерена возродить Кубок Хопмана — традиционный турнир, который имеет статус неофициального чемпионата мира среди смешанных команд и c 1989 по 2019 год проводился в Австралии. Как стало известно “Ъ”, вопрос проведения состязания будет рассмотрен командой организаторов санкт-петербургских турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации — St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy.

О намерении возобновить проведение Кубка Хопмана, имеющего статус неофициального чемпионата мира по теннису в миксте, президент Международной федерации тенниса (ITF) американец Дэвид Хаггерти объявил в письме, направленном в адрес руководителей национальных теннисных федераций. В этом документе напоминается, что с 1989 по 2019 год турнир проводился в январе в австралийском Перте. В связи с пандемией поиски Кубку Хопмана нового места на некоторое время пришлось отложить, однако теперь, в соответствии с единогласным решением совета директоров ITF, этот процесс возобновляется. Более того, господин Хаггерти рассчитывает, что 32-й по счету Кубок Хопмана пройдет уже в 2022 году.

Напомним, в состязании, названном в честь легендарной для тенниса личности — капитана сборной Австралии в Кубке Дэвиса Гарри Хопмана, принимают участие восемь команд, в которых каждая страна представлена одним теннисистом и одной теннисисткой. Данный формат уникален для тенниса. Среди победителей турнира — швейцарец Роджер Федерер и американка Серена Уильямс, немец Борис Беккер и чешка Петра Квитова. В 2007 году обладателем трофея в первый и пока единственный раз стала российская команда, за которую выступали Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова. При этом до сих пор ведущие спортсмены неизменно рассматривали Кубок Хопмана как один из этапов подготовки к Открытому чемпионату Австралии.

Кроме уже упомянутого письма все национальные федерации, входящие в ITF, получили специальный буклет с общей информацией для потенциальных организаторов возрожденного Кубка Хопмана. Там, в частности, отмечается, что в 2019 году турнир посетило рекордное количество болельщиков — 110 тыс. На матче сборных Швейцарии и США с участием Роджера Федерера и Серены Уильямс побывало 14 тыс. человек, а телевизионная аудитория соревнований составила более 31 млн.

«Намерение ITF возродить этот очень интересный и самобытный турнир — отличная новость. И все будут рады, если интерес к его проведению проявят как можно больше потенциальных организаторов»,— сказал “Ъ” член совета директоров ITF, вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

По его словам, Кубок Хопмана не входит в перечень соревнований, попадающих под действие решения Спортивного арбитражного суда, который недавно подтвердил правомерность применения к России жестких санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства.

Тем временем, как стало известно “Ъ”, вопросом проведения Кубка Хопмана уже заинтересовалась компания «Формула Теннис & Хоккей», которая проводит санкт-петербургские турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации — St. Petersburg Open и St. Petersburg Ladies Trophy. В разговоре с “Ъ” член директоратов этих турниров, заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон подчеркнул, что команда, возглавляемая первым вице-президентом Федерации тенниса Москвы Натальей Камельзон, уже доказывала, что «и в условиях пандемии готова к организации теннисных соревнований любого уровня».

Прием заявок на проведение Кубка Хопмана проводится ITF до 1 марта. В заявке потенциальных организаторов должны быть указаны сроки соревнований, город и стадион, количество кортов, варианты размещения и коммерческий план.

Евгений Федяков