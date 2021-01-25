Путин: ситуация на рынке труда остается напряженной

Уровень безработицы в России, поднявшийся в условиях пандемии коронавируса COVID-19, снижается, но все еще остается высоким, заявил президент Владимир Путин. К концу 2020 года уровень безработицы в стране вырос до 6,3%, до пандемии он был 4,7%. Сейчас уровень безработицы, по словам президента, составляет 5,9%.

«Ситуация на рынке труда у нас улучшается за последние месяцы, но она еще остается, на мой взгляд, напряженной, потому что в целом безработица увеличилась с 4,7% до 6% с лишним»,— сказал президент на видеоконференции по случаю Дня студенчества (цитата по ТАСС).

Господи Путин напомнил, что перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень. «Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична»,— добавил он.

По оценкам Минтруда России, в январе 2021 года в стране официально зарегистрированными безработными остаются 2,7 млн человек (против 3,7 млн человек в сентябре 2020 года). До 31 марта 2021 года в России продлены временные правила регистрации безработных и выплаты им социальных пособий.

О безработице в российских регионах — в материале “Ъ” «Кривая Филлипса для медвежьих углов».