На Урале полиция составила протоколы на двух подростков после акций в поддержку Навального Один из них был задержан в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Тагиле

В Свердловской области на подростков, которые участвовали в несанкционированных шествиях в поддержку Алексея Навального, составили протоколы. Как рассказал “Ъ-Урал” уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, протоколы были составлены на двоих несовершеннолетних по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как объяснил господин Мороков, протоколы были составлены не на родителей, а на несовершеннолетних из-за того, что они уже «являются субъектами» — молодым людям по 17 лет. Один из них был задержан в Екатеринбурге, второй — в Нижнем Тагиле.

Отметим, что в Тюмени во время несанкционированной акции были задержаны семь несовершеннолетних.

Напомним, что несанкционированные шествия в поддержку Алексея Навального прошли в нескольких городах Свердловской области. В Екатеринбурге по разным данным, собралось от от 3 до 10 тысяч человек. По данным регионального министерства безопасности в уральской столице были задержаны 14 человек. В их числе уличный художник Тимофей Радя. Уже после завершения шествия задержали координатора регионального штаба Навального Алексея Гресько, его арестовали на 10 суток.