«РИА Новости»: в 2021 году в космос запустят пять спутников ГЛОНАСС

В 2021 году планируется вывести на орбиту пять навигационных спутников системы ГЛОНАСС, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Из них четыре — спутники нового поколения, добавил он.

«В этом году планируется запуск пяти спутников: последнего "Глонасса-М" — в течение года, двух "Глонассов-К" — во втором и третьем кварталах, двух "Глонассов-К2" — в третьем и четвертом кварталах»,— сказал собеседник агентства.

Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы ГЛОНАСС необходимо, чтобы на орбите находились 24 работающих спутника. Сейчас орбитальная группировка включает 28 космических аппаратов, но по целевому назначению работают 23 из них.