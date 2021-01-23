Дептранс посоветовал избегать поездок в центр Москвы

Департамент транспорта Москвы попросил по возможности избегать поездок в центр столицы из-за проходящей там несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Участники акции выходят на проезжую часть и блокируют движение городского и личного транспорта.

«Почти 200 машин такси заблокировано участниками несанкционированных акций. Пожалуйста, по возможности избегайте поездок в центр»,— сообщил дептранс в Telegram.

Из-за проблем с движением временно изменены проходящие по Тверской улице маршруты общественного транспорта. Автобусы М1 ходят на участках от Больницы РЖД до площади Тверской Заставы и от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник». Автобусы 101 и 904 вместо станции метро «Китай-город» идут до Тверской Заставы. Маршруты Т13 и 24 задерживаются.

По данным «ОВД-Инфо» на 17:35, в Москве задержали 513 участников акции. МВД Москвы ранее сообщало о 4 тыс. участников протестов. Городской оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что на мероприятие в поддержку оппозиционера пришли 19 человек с COVID-19.

О том, как проходят акции в Москве и других регионах,— в онлайн-трансляции “Ъ”.