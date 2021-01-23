Несколько десятков человек задержано на акциях в Сибири

В нескольких городах Сибири прошли задержания на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как передают корреспонденты “Ъ”, всего было задержано несколько десятков человек.

В Красноярске, по оценке корреспондента “Ъ”, на акцию пришло более 1 тыс. человек. Участники акции оценили численность в 3 тыс. «Народу очень много, пока видела, что задержали двоих. Машины ехали сигналили. Я удивлена, что все так сплотились»,— сказала “Ъ-Сибирь” участница митинга-шествия Наталия Подоляк. Так же, как и во всех остальных регионах, они скандировали «Навальному — свободу!», «Один за всех и все за одного!», «Свобода!», «Путина долой!» и «Красноярск, выходи!». По данным местных СМИ, несколько человек задержано после использования пиротехники.

В Горно-Алтайске, по оценкам местных СМИ, собралось около 120–150 участников. О задержаниях не сообщается.

В Барнауле, по оценке общественника Виктора Рау, участника акции в поддержку господина Навального, собрались 2–3 тыс. человек. Господ Рау сказал «Ъ-Сибирь», что незадолго до начала акции задержали координатора местного штаба Алексея Навального Вадима Останина и лидера барнаульского движения «Весна» Андрея Скультецкого. «Всего задержали где-то 20 человек»,— сказал он.

В Иркутске, по оценке корреспондента “Ъ”, в акции приняло участие несколько тысяч человек. За час до начала акции были задержаны руководитель иркутского штаба господина Навального Сергей Беспалов и его заместитель Захар Сарапулов. Больше задержаний не было.

В Кемерово во время митинга-шествия задержали руководителя местного штаба Стаса Калиниченко. По данным корреспондента «Ъ-Сибирь», там на акции в поддержку оппозиционера собралось более 200 человек. Как сообщается на странице штаба в Twitter, господину Калиниченко вменяют статью КоАП 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения акции).

В Новосибирске, как передает корреспондент “Ъ”, на мероприятии собралось около 4,5 тыс. человек. По оценке полиции и Росгвардии, на акцию вышли 2,5 тыс. протестующих. Участники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального пришли к Дому офицеров. Оппозиционеры прошлись шествием по Красному проспекту — главной транспортной артерии города, скандируя «Долой царя!», «Путин — вор!», «Россия будет свободной!», «Локоть (мэр Новосибирска.— “Ъ”), уходи!». Кроме того, они требовали немедленно отпустить Сергея Бойко, координатора новосибирского штаба Навального, который был задержан накануне акции. Каждые пять минут силовики предлагали собравшимся разойтись, так как мероприятие несанкционированное, но их слова заглушал свист. Наиболее активных нарушителей силовики задерживали и сопровождали в находившиеся поблизости автозаки и автобусы.

До этого в Новосибирске суд арестовал координатора штаба Сергея Бойко на 28 суток. Он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка организации акции).

В Томске после акции протеста задержали руководителя штаба депутата горсовета Ксению Фадееву, сообщается в Telegram-канале штаба. «Всем пока!» — это все, что успела сказать координатор перед тем, как ее посадили в машину полиции. По оценкам местных СМИ, в Томске на акцию в поддержку Алексея Навального собралось около 700 человек.

Акции в поддержку господина Навального сегодня, 23 января, проходят по всей России. По данным «ОВД-Инфо», всего по стране задержано около 400 человек.

Подробнее об акциях в поддержку Алексея Навального — в онлайн-трансляции “Ъ”.

Юлия Сасевич, Константин Воронов, Новосибирск; Екатерина Еременко, Иркутск; Леонид Уварчев