Волгоградский координатор штаба Навального арестован на семь суток

Координатор волгоградского штаба Алексея Навального Евгений Кочегин арестован на семь суток за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом “Ъ” сообщил его адвокат Федор Куницкий.

По словам господина Куницкого, решение об административном аресте принимал Центральный районный суд Волгограда. «Суд рассмотрел материалы органов дознания отдела полиции №4 о том, что Евгений Кочегин нарушал порядок организации и проведения мероприятий, и посчитал их убедительными. Сейчас мы ждем изготовления решения суда, после чего Евгений будет препровожден в спецприемник»,— пояснил адвокат. По словам Федора Куницкого, защита намерена обжаловать решение районного суда.

Задержания и аресты сторонников Алексея Навального сегодня проходят во многих городах. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Сергей Петунин, Саратов