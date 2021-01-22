Россия готова незамедлительно начать с США переговоры по продлению СНВ-3

Москва готова как можно быстрее вступить в контакт с Вашингтоном относительно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее США выступили за продление соглашения.

«Обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома в пользу продления действия Договора о СНВ на пять лет. Подобный настрой можем только приветствовать. Готовы, не откладывая, вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств России и США для скорейшего оформления договоренности о продлении договора»,— сказала госпожа Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что согласовать продление документа необходимо в сжатые сроки, так как его действие истекает 5 февраля. «Россия последовательно выступала и выступает за принятие такого решения»,— напомнила она.

На продлении ключевого российско-американского договора на максимальный срок — пять лет — настаивала Москва. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. В ходе своей предвыборной программы господин Байден обещал продлить договор, подписанный в 2010 году, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме.

О решении Белого дома — в материале “Ъ” «"За 24 часа разбазарили самые важные рычаги влияния на Россию"».