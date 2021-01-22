Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания СО2

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск готов заплатить $100 млн разработчикам наиболее эффективного метода улавливания и хранения углекислого газа. Улавливанием называется процесс отделения СО2 от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за лучшую технологию по улавливанию углекислого газа»,— написал господин Маск в Twitter. Он уточнил, что подробности этого предложения сообщит на следующей неделе.

12 января Илон Маск вернулся на второе место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes, на первом месте вновь оказался основатель Amazon Джефф Безос. При этом, господин Маск установил рекорд по росту состояния среди миллиардеров за время пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Его состояние увеличилось на $170 млрд.