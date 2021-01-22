470,1 миллиарда долларов составил объем внешнего долга РФ в 2020 году, сообщил ЦБ. За год показатель сократился на 4,3% против роста на 8% в 2019 году. «Снижение долговых обязательств перед нерезидентами наблюдалось по всем секторам экономики, при этом наиболее заметным стало уменьшение иностранной задолженности прочих секторов по привлеченным кредитам»,— поясняют в Банке России. Задолженность прочих секторов за год уменьшилась на 3,7% — до $318,5 млрд. Внешние обязательства органов госуправления снизились в 2020 году на 5,5% — до $66,1 млрд (по суверенным валютным еврооблигациям на 4,9%, до $21,2 млрд). Банки в 2020 году снизили внешний долг на 5,8% — до $72,5 млрд.